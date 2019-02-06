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Луценко назвал условие выдвижения обвинений Медведчуку

Луценко назвал условие выдвижения обвинений Медведчуку
18:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы.

Процессуальные решения по делу, открытому в связи с высказываниями председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, будут приняты после проведения лингвистической экспертизы, отмечает генпрокурор Юрий Луценко.

"Если лингвистическо-семантическая экспертиза укажет, что Медведчук или кто-то другой предоставляет своими заявлениями информационную поддержку задачам и практическим действиям террористических организаций на временно оккупированных территориях, тогда следователь примет решение процессуального характера", - сказал Ю.Луценко журналистам в среду.

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По словам генпрокурора, он "тщательно изучает высказывания Медведчука уже на протяжении года, но только сейчас, во время избирательного съезда "За жизнь", он четко задекларировал те же намерения, которые декларируются в Москве".

"Разговор о том, что на Донбассе должно быть создано их собственное правительство и парламент с моей точки зрения не является предметом минских соглашений", - отметил Ю.Луценко.

При этом он обратил внимание, что в настоящее время не может "ни подозревать, ни обвинять" В.Медведчука.

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Юрий Луценко, ГПУ, Виктор Медведчук.
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