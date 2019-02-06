В ГПУ объяснили, что грозит Медведчуку

Новости Украины: По словам представителя ГПУ, как только будет подозрение – будет ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Служба безопасности Украины проверит информацию Генпрокуратуры о возможной противоправной деятельности лидера организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. По результатам проверки, следователи могут обратиться в суд для избрания Медведчуку меры пресечения.

Такую информацию обнародовал спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, комментируя громкие обвинения в адрес политика, передает "Обозреватель".

"Материалы, которые поступили в Генпрокуратуру, а именно – обращение народного депутата Андрея Тетерука, - будут в ближайшее время переданы в СБУ по подследственности для проведения соответствующих следственно-розыскных действий", - сообщил представитель ГПУ.

"Согласно нынешнему законодательству, органы прокуратуры проводят процессуальное руководство следственными действиями, а собственно следственные действия будут проводиться Службой безопасности Украины. СБУ должна провести расследование, собрать все имеющиеся в СМИ материалы с выступлениями Медведчука, провести ряд экспертиз, следственно-розыскных действий, и уже на основе этих результатов можно будет говорить о вручении подозрения", – добавил он.

По словам Лысенко, "как только будет подозрение – будет ходатайство в суд об избрании меры пресечения, если будет соответствующая доказательная база".

Представитель ГПУ напомнил, в чем подозревают Медведчука: "Статьи, которые ему инкриминируют – 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Это от 3 до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. И статья 111 УК – государственная измена. Там намного сложнее, это от 12 до 15 лет лишения свободы также с конфискацией имущества". Лысенко также заверил, что "тянуть с расследованием никто не будет".

Напомним, Генпрокуратура внесла в ЕРДР сведения о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины Медведчуком.

Соратники Медведчука обвинили "Народный фронт" в попытках сорвать восстановление мира на Донбассе.

Сам Медведчук назвал заявления Генпрокуратуры в его адрес абсурдом и правовым беспределом.