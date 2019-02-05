Медведчук назвал абсурдом и беспредлом свое дело в ГПУ

Новости Украины: Виктор Медведчук назвал заявления Генпрокуратуры в его адрес абсурдом и правовым беспределом.

Представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявляет, что называть его предложения, направленные на реализацию минских соглашений, противозаконными является абсурдом и правовым беспределом, сообщается на сайте телеканала "112. Украина".

"Говорить о том, что предложения, направленные на их реализацию, которые заключаются в том, чтобы внести изменения в Конституцию Украины в соответствии с минскими соглашениями и в соответствии с порядком и процедурой внесения этих изменений - говорить о том, что это нарушает какие-то статьи УК, а тем более те, которые содержаться в сообщении ГПУ – это является ничем иным, как абсурдом, полным правовым исключительным беспределом", - сказал В.Медведчук.

По его словам, таким образом власть пытается свести политические счеты, внедрить репрессии в политически неугодные предложения и неугодных людей. "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет осуществлять этот план, я последовательно и принципиально буду его отстаивать", - сказал В.Медведчук.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура 5 февраля по обращению А.Тетерука внесла в ЕРДР сведения о совершении В.Медведчуком уголовных преступлений – посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отмечает, что В.Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г.Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Он считает, что такие договоренности о статусе Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва.