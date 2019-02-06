К решению Совета ЕС о продлении санкций РФ присоединились 4 страны

Новости Украины: Четыре страны присоединились к решению ЕС о продлении санкций против РФ.

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к декабрьскому решению Совета ЕС о продлении экономических санкций против России.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

"Решение Совета ЕС продолжает ограничительные меры на шесть месяцев, до 31 июля 2019 года. Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении.

Как отмечается, эти страны берут на себя обязательства обеспечить свою внутреннюю политику с соответствующим решением Совета ЕС.

"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении Могерини.

Напомним, Совет ЕС 21 декабря продлил экономические санкции против России до 31 июля 2019 года. Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами.

Ранее сообщалось, 15 сентября решение Совета ЕС о продлении персональных санкций против РФ до 15 марта 2019 года вступило в силу.