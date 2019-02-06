Киев будет вести политику либерализации визового режима с Лондоном

Новости Украины: Украина намерена добиваться смягчения визового режима с Великобританией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшей перспективе Киев начнет поднимать вопрос о смягчении визового режима с Великобританией.

В интервью программе "Голос Америки" П.Климкин отметил, что визовые требования Великобритании к украинцам до сих пор не стали предметом пересмотра, хотя представители Киева и Лондона уже активно работают над проектом соглашения о торговых отношениях.

"Мы понимаем определенную чувствительность наших друзей, но, тем не менее, этого достигнем. Может не завтра, но в ближайшей перспективе серьезные разговоры начнутся", - сказал глава МИД Украины.

Вместе с тем, по словам министра, процесс "Брекзит" не создает благоприятных условий для смягчения визового режима.

"Мы прекрасно понимаем беспокойство, поскольку сама дискуссия о "Брекзите" была вызвана миграционными проблемами, то есть восприятием внутри Британии", - сказал П.Климкин, указывая на нежелание британских политиков вести разговоры об облегчении въезда иностранцев в Великобританию.

Украинский министр высказал мнение, что возможность установления более мягкого визового режима между Великобританией и Украиной была потеряна "много лет назад..., когда эта миграционная проблема еще была не такая серьезная для британцев". Но другие страны Европы также работают над решением вопроса пересечения границ Британии и ЕС после "Брекзита".