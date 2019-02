Болтон рассказал о встрече с Климкиным

Во время визита главы МИД Украины в США Павел Климкин провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию, которую американский политик разместил у себя в микроблоге в Twitter.

"Провели продуктивную встречу с министром иностранных дел Украины (Павлом) Климкиным, обсуждая региональную безопасность, российское вмешательство и надежду на свободные и честные выборы".

В частности, в сообщении добавляется, что обе стороны во время встречи "подтвердили нашу взаимную склонность к реализации процветающей Украины, целостной, свободной и мирной".

Had a productive meeting with Ukrainian Foreign Minister Klimkin, discussing regional security, Russian interference, and expectations for free and fair elections. Confirmed our mutual commitment to realizing a prosperous Ukraine, whole, free, and at peace. pic.twitter.com/kz7Jf3AtDZ

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 6 февраля 2019 г.