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Четверг, 07.02.2019
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Климкин и Болтон в Белом доме обсуждали вопросы нацбезопасности

Климкин и Болтон в Белом доме обсуждали вопросы нацбезопасности
07:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Глава МИД Климкин обсудил с Болтоном вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках своего рабочего визита в Вашингтон обсудил с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, сообщило посольство Украины в США.

"В рамках визита министр Павел Климкин и посол Украины в США Валерий Чалый провели встречу в Белом доме с советником Президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности Украина-США" – говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в четверг.

Болтон рассказал о встрече с Климкиным

Также была проведена встреча с председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Джеймсом Ришем и сопредседателем Комитета Робертом Менендез.

"Во время работы Министерской конференции министр Климкин провел ряд двусторонних встреч и бесед, в частности с главами делегаций Канады, Венгрии, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Молдовы, Саудовской Аравии, Сербии, Швеции, Черногории, Финляндии, а также первым заместителем Государственного секретаря США Джоном Салливаном" – отметили в сообщении.

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Украина, США, Павел Климкин, Джон Болтон, Посольство Украины в США.
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