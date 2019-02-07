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Московский суд оставил в силе арест 4 украинских моряков

Московский суд оставил в силе арест 4 украинских моряков
12:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Суд в Москве признал законным продление ареста четырех украинских моряков.

Мосгорсуд отклонил жалобы на продление сроков ареста до 24 апреля четырем украинским морякам, силой задержанных в районе Керченского пролива.

"Постановление Лефортовского суда Москвы, которым в отношении Андрея Шевченко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Владимира Терещенко продлены сроки содержания до 24 апреля 2019 года, оставлено без изменения", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.

Рассмотрение жалоб адвокатов на аналогичные решения Лефортовского суда в отношении еще 20 украинских военных состоится в другие дни.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

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Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы. В конце ноября 21 украинского военного перевезли из Крыма в Москву.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Со слов адвокатов, арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными и отказались от дачи показаний.

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Украина, РФ, Керченский пролив, Мосгорсуд, Украинские моряки, Лефортовский суд Москвы.
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