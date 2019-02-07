МИД против российских наблюдателей на выборах, несмотря на заявление Волкера

Новости Украины: МИД прокомментировал заявление Волкера о допуске наблюдателей РФ на выборы Президента.

Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на территории ОБСЕ никогда не мешало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ осуществлять процесс наблюдения за выборами, поэтому его миссия должна быть успешной и на украинских.

Об этом заявила представитель МИД Екатерина Зеленко в ответ на просьбу прокомментировать заявление спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера о возможности допуска российских наблюдателей на украинские выборы.

"Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешало БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", - отметила Зеленко.

В этом контексте она напомнила, что официальные наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента РФ в 2018 году.

"Уверены, что отсутствие российских наблюдателей в этот раз не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за выборами", - акцентировала представитель МИД.

Как сообщалось, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер написал 7 февраля в Twitter, что представители России могут быть наблюдателями на выборах Президента Украины, но под руководством бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, иначе у людей могут возникать вопросы относительно выборов.