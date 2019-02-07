Волкер ни видит проблем в присутствии российских наблюдателей на выборах

Новости Украины: Российские наблюдатели могут работать на выборах в Украине, но только в составе БДИПЧ.

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не против допуска российских наблюдателей на украинские выборы.

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - ред), чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В противном случае у людей могут возникать вопросы по выборам", - написал К.Волкер в четверг в своем аккаунте в Twitter.

"Нет проблем, если в миссию войдут российские наблюдатели, но работать они должны именно в рамках миссии БДИПЧ. Никаких игр здесь быть не должно. Украина должна быть уверена в собственных демократических институтах", - подчеркнул он.

Спецпредставитель госдепа США добавил, что Украине "следует быть уверенной в своих демократических институтах".

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.