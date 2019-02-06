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МИД Украины напоминает: граждане РФ не станут наблюдателями на выборах

МИД Украины напоминает: граждане РФ не станут наблюдателями на выборах
19:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: МИД Украины подчеркивает, что не примет заявок россиян на регистрацию официальными наблюдателями на выборах в Украине.

Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что не примет заявки ни от одного владельца паспорта гражданина Российской Федерации для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

”Позиция МИД Украины остается без изменений. Представители страны-оккупанта, которая ведет войну против Украины, не имеют никакого права, ни с юридической, ни с моральной точки зрения, осуществлять наблюдение за выборами в нашем государстве. Поэтому МИД Украины не будет принимать заявки от владельцев российских паспортов для регистрации официальными наблюдателями от иностранных государств или международных организаций. Это четко указано в письме-приглашении министра иностранных дел Украины Павла Климкина в адрес директора БДИПЧ от 2 января 2019 года”, - подчеркнула Зеленко.

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”Отказ в регистрации владельцев российских паспортов, которые являются представителями государства, признанного на законодательном уровне в Украине государством-агрессором или государством-оккупантом, в качестве официальных наблюдателей от иностранных государств или международных организаций на президентских выборах в Украине соответствует положениям пункта 8 Копенгагенского документа ОБСЕ о необходимости соблюдения национальных законов в вопросе международного наблюдения за выборами, а также принципу соблюдения суверенитета страны, в которой проводятся выборы, закрепленному в Декларации принципов международного наблюдения за выборами 2005 года, и это не противоречит международным обязательствам Украины в сфере свободных и демократических выборов”, - заявила пресс-секретарь МИД.

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Также она напомнила, что в соответствии с законами Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» от 15 апреля 2014 года № 1207-VII и «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» от 8 января 2018 года № 2268-VIII, РФ на законодательном уровне признается государством-оккупантом и государством-агрессором, что также подтверждено в ряде документов, одобренных в рамках Генеральной ассамблеи ООН и других международных организациях.

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Украина, РФ, МИД Украины, Выборы в Украине, Наблюдатели на выборах, Выборы 2019.
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