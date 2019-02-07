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"Я клоун и этим очень горжусь": Зеленский запустил новый челлендж

&quot;Я клоун и этим очень горжусь&quot;: Зеленский запустил новый челлендж
13:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины, комик и руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский запустил очередной челлендж, который называется "Я клоун".

Кандидат на пост президента Украины, популярный украинский телеведущий и комик Владимир Зеленский на своей странице в Facebook запустил очередной челлендж под названием "Я клоун".

На запуск такого шуточного приложения он решился из-за того, что после того, как стало известно, что он решил баллотироваться на должность главы государства, его стали называть клоуном.

В видеообращении Зеленский заявил, что гордится тем, что его называют клоуном и заявил об уверенности, что он не один такой. Также, руководитель студии "Квартал 95" призвал украинцев рассказать свою историю и принять участие в челлендже.

Пресс-служба команды Зеленского также опубликовала краткую инструкцию, как принять участие в челлендже: для этого достаточно быть подписанным на страницу Зе!Команды в Facebook; открыть камеру через приложение Facebook на телефоне; нажать на иконку маски; записать видео; сохранить его на телефон; опубликовать видео на своей странице с хэштегом #яклоун.

Напомним, 31 декабря 2018 года во время праздничного выпуска "Вечернего квартала" на канале "1+1" украинский шоумен и продюсер Владимир Зеленский заявил о своем решении баллотироваться на должность президента Украины. В 2017 году была зарегистрирована политическая партия "Слуга народа", которая, согласно опросам, имеет большие шансы войти в следующий парламент. После заявления о своем решении баллотироваться в президенты Украины шоумен объявил о том, что набирает людей в свою команду.

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Все по теме:

Кандидат, Владимир Зеленский, Челлендж, Президентские выборы 2019, Выборы 2019, Я клоун.
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