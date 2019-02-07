Луценко перепутала в Раде законопроекты и из-за этого публично выругалась

Новости Украины: Представитель президента Украины Ирина Луценко выругалась с трибуны Верховной Рады из-за того, что перепутала документы для доклада.

Представитель президента Ирина Луценко перепутала материалы докладов в Верховной Раде и эмоционально отреагировала на это.

Сообщается, что Ирина Луценко вышла на трибуну, чтобы представить доклад касательно переименования Днепропетровской области, но,начала говорить о наблюдателях от России и подготовке вмешательства в выборы президента.

Тогда, спикер ВР Андрей Парубий отметил, что она докладывает не то, Луценко повернулась к микрофону и сказала:

"Бляяяха! Извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста".

На такое высказывание чиновницы, Парубий призвал народных депутатов ее понять, так как все находятся в состоянии высокой напряженности из-за принятия важных законопроектов, а Ирина Луценко будет докладывать еще по другим законопроектам.

После этого Луценко снова вернулась на трибуну и начала доклад по нужному законопроекту. Напомним, сегодня, 7 февраля, представитель президента Украины Ирина Луценко отмечает свой день рождения, с именинами ее поздравляли коллеги и члены правительства.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. За законопроект о переименовании проголосовали 240 членов парламента. А вот за переименование Днепропетровской области в Днепровскую проголосовали всего лишь 144 депутата.