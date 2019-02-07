В ГБР заявили, что не заводили на Парубия уголовного дела

Новости Украины: В Государственного бюро расследований заявляют, что Парубий не является фигурантом их уголовных производств.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) проводят досудебное расследование по факту принятия должностными лицами аппарата Верховной Рады Украины решений о ежемесячных выплатах народным депутатам средств на аренду жилья, однако председатель парламента Андрей Парубий не фигурирует в уголовном производстве.

"Списки народных депутатов, которые воспользовались правом на получение средств, размещены на официальном сайте Верховной Рады. В то же время, по данным следствия отдельные народные депутаты не имели права на получение указанных средств, поскольку были обеспечены жильем в г.Киеве, или в 30 км от него", - сообщает пресс-служба ГБР в четверг.

В Госбюро расследований отмечают, что аппарат Верховной Рады обеспечивает социально-бытовые и жилищные условия народным депутатам, а также работникам аппарата. Кроме того, аппарат организует проведение специальной проверки сведений относительно лиц, претендующих на занятие должностей, обеспечивает соблюдение требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

"Учитывая изложенное, в действиях должностных лиц аппарата Верховной Рады Украины усматриваются возможные признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред государственным или общественным интересам)", - сказано в сообщении.

В то же время в ГБР подчеркнули: "Обращаем внимание, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий не является работником аппарата Верховной Рады и не фигурирует в уголовном производстве ГБР".