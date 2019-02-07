В САП выяснили, что Насиров скрыл на счетах в Британии почти $300 тысяч

Новости Украины: Бывший глава ГФС Украины Роман Насиров не задекларировал около 300 тысяч долларов, которые находятся на счетах в британских банках.

В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в Шевченковском районном суде города Киева сегодня, 7 февраля, состоялось судебное заседание по делу по обвинению Насирова и руководителя Департамента погашения долга ГФС.

На заседании прокурор потребовал арестовать почти 300 тысяч долларов со счетов, которые находятся в Британии восстановленного судом в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Также, на заседании прокурором САП подано ходатайство об аресте имущества обвиняемого.

Специалистами установлено, что экс-глава ГФС по меньшей мере в течение 3 лет располагал средствами в сумме 297 730 долларов на счету в финансовом учреждении на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Отмечается, что данные суммы не фигурировали ни в одной из деклараций обвиняемого во время его пребывания на должностях государственного служащего, за исключением декларации кандидата в президенты Украины, которую он предоставил сразу же после информирования обвиняемого об обнаружении этих средств правоохранительными органами.

По результатам рассмотрения заявленного ходатайства судом по просьбе стороны защиты объявлен перерыв до 11:00 14 февраля для ознакомления стороны защиты с ходатайством и подготовки пояснений. Указывается, в судебном заседании стороной обвинения было зачитано 27 страниц обвинительного акта, а всего - 462 страницы.

Напомним, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова. Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог.