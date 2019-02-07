Порошенко уволил посла Украины в Кувейте

Новости Украины: Толкач был назначен послом Украины в Кувейте в июле 2010 года указом экс-президента Виктора Януковича.

Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Государстве Кувейт Владимира Толкача. Об этом сообщает официальный сайт главы государства в четверг, 7 февраля.

"Уволить Толкача Владимира Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Кувейт", - говорится в тексте соответствующего указа №31/2019.

Как сообщалось, В.Толкач был назначен послом Украины в Кувейте в июле 2010 года указом экс-президента Виктора Януковича. Ранее В.Толкач работал поверенным МИД Украины в Ираке, консулом. До этого он возглавлял отдел ОБСЕ департамента ООН МИД Украины.

Как сообщалось ранее, в ООН еще в 2017 году заговорили о масштабном реформировании организации и вот теперь, с нынешнего года, внедряется т.н. "институт послов". Таким образом, в Украине будет действовать так называемый "посол ООН". Планируется такое нововведение к 2019 году.