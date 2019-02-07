В Украину едет госминистр Великобритании

Новости Украины: 7-8 февраля Украину посетит государственный министр Великобритании по международному развитию.

Государственный министр Великобритании по вопросам международного развития Гарриет Болдвин посетит Украину 7-8 февраля.

Об этом говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в Facebook.

Болдвин проведет встречи с представителями власти и гражданского общества, а также проверит состояние выполнения проектов, финансируемых правительством Великобритании с целью улучшения ситуации в гуманитарной сфере и в сфере борьбы с коррупцией.

Министр объявит о выделении дополнительного финансирования в размере 2,8 млн фунтов стерлингов на гуманитарную сферу и 3,5 млн фунтов стерлингов на дальнейшие проекты по укреплению мира, на поддержку пострадавших от войны на Донбассе людей, и на решение проблемы гендерно обусловленного насилия.

”Я рада посетить Украину и обсудить ряд вопросов гуманитарного и политического характера с руководством Украины и представителями гражданского общества. С нетерпением жду демонстрацию разминирования от The HALO Trust, осуществляющих крайне важную работу по обеспечению безопасности людей от мин и других взрывных устройств. Я также встречусь с группами социальной поддержки, которые помогают жертвам гендерно обусловленного насилия и внутренне перемещенным лицам. Их работа по поддержке семей, пострадавших в результате конфликта на востоке, трудная, но очень важная”, - отметила Болдуин.

”Украина продолжает сталкиваться с серьезными вызовами в проведении реформ, которые улучшат жизнь рядовых украинцев. Украина должна в дальнейшем проводить реформы, несмотря на попытки препятствовать этому. Правительство предприняло ряд важных шагов в правильном направлении, однако впереди еще много работы. Именно поэтому правительство Великобритании продолжает поддерживать Украина в борьбе с коррупцией, в частности поддерживает НАБУ и финансирует проект TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах ”, - сказала посол.

Как говорится в сообщении, Великобритания - один из крупнейших доноров Украины, который предосоставил более 35 млн фунтов стерлингов на борьбу с коррупцией и проведение экономической и управленческой реформ.

Великобритания предоставляет гуманитарную помощь общинам, пострадавшим от конфликта на востоке, и является крупнейшим донором Международного комитета Красного Креста.

Помощь способствовала разработке законодательства о противоминной деятельности в Украине. Благодаря британскому финансированию организация The HALO Trust расчистила 2,5 млн кв. м от мин и остатков взрывных устройств.