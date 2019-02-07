Ждем новых реформ: в НАТО отреагировали на "евроатлантическое" голосование Рады

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Четверг, 07.02.2019
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Ждем новых реформ: в НАТО отреагировали на &quot;евроатлантическое&quot; голосование Рады
16:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В НАТО признают стремление Украины к членству в Альянсе и подчеркивают необходимость продолжать реформы.

НАТО признает стремление Украины присоединиться к Альянсу и заявляет о твердой солидарность с ней.

Об этом говорится в предоставленном штаб-квартирой Альянса на обращение Укринформа письменном комментарии официального представителя НАТО относительно решения Верховной Рады о внесении изменений в Конституцию, которыми признается необратимость курса на обретение полноправного членства в Североатлантическом Альянсе.

"Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу, и солидарность НАТО с Украиной является твердой. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в реформах, и призываем Украину продолжать двигаться по этому пути реформ. Это является чрезвычайно важным для благосостояния и мира в Украине и для стабильности во всем Североатлантическом пространстве", - говорится в комментарии.

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Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)", инициированного Президентом. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

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Верховная Рада, ЕС, НАТО, Конституция, Альянс.
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