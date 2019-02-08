Скачать
Пятница, 08.02.2019
Президент Украины подписал указ о границах которые временно оккупированные
Президент Украины подписал указ о границах которые временно оккупированные
Мэр Киева уволит чиновника,который совершил ДТП в Киеве
Мэр Киева уволит чиновника,который совершил ДТП в Киеве
Дэвис: Ломаченко дерется только с маленькими боксерами
Дэвис: Ломаченко дерется только с маленькими боксерами
Китайский Новый год 2019: веселые поздравительные стихи
Китайский Новый год 2019: веселые поздравительные стихи

Президент Украины подписал указ о границах которые временно оккупированные

Президент Украины подписал указ о границах которые временно оккупированные
05:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко утвердил указ о границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №32/2019 "О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях".

К указу прилагаются координаты границ временно оккупированных территорий, которые определяются фактической линией разграничения сторон. Также подан перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий ОРДЛО.

В частности, крупными временно оккупированными городами (в том числе населенные пункты, которые административно подчинены городским советам этих городов) Донецкой области являются: г.Донецк, г.Горловка, г.Дебальцево, г.Докучаевск, г.Енакиево, г.Ждановка, г. Макеевка, г.Снежное, г.Харцызск, г.Христовка, г.Чистяково, г.Шахтерск, г.Ясиноватое и более мелкие населенные пункты. На Луганщине к таковым относятся: г.Луганск, г.Алчевск, г.Антрацит, г.Брянка, г.Голубовка, г.Должанск, г.Кадиевка, г.Первомайск, г.Ровеньки, г.Сорокино, г.Хрустальный и другие.

Порошенко уволил посла Украины в Кувейте

К временно оккупированным районам и частям их территорий Донетчины относятся: Амвросиевский, Бахмутский, Бойковский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский и Ясиноватский; в Луганской области: Антрацитовский, Должанский, Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Сорокинский и Станично-Луганский. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Указ, Петр Порошенко, Границы, Оккупированные территории.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое
02 Биатлон. Результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
03 В МВФ назвали цель сотрудничества с Украиной
04 В Киеве в метро установят табло обратного отсчета
05 Забавные детки, которые не рады младшим братьям и сестрам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Одессе во время получения взятки задержан начальник ж/д возкала
В Одессе во время получения взятки задержан начальник ж/д возкала
Количество жертв от прорыва дамбы в Бразилии возросло почти до 160 человек
Количество жертв от прорыва дамбы в Бразилии возросло почти до 160 человек
2018 год стал одним из самых жарких в истории
2018 год стал одним из самых жарких в истории
День святого Валентина 2019: исторические факты праздника влюбленных
День святого Валентина 2019: исторические факты праздника влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь