В ОБСЕ "глубоко разочарованы" решением Рады о наблюдателях их РФ

Новости Украины: В ОБСЕ недовольны решением Украины о запрете российских наблюдателей на выборах.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выразило сожаление по поводу решения украинской власти, которая отказала гражданам России в участии в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами в Украине.

Об этом сообщает DW.

Как подчеркнула директор БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, "решение отказать в аккредитации гражданам одного государства беспрецедентное и противоречит обязательствам членов ОБСЕ приглашать наблюдателей из любых других стран-участниц ОБСЕ, которые могут выразить желание наблюдать за ходом выборов в той мере, в которойв это разрешено законом".

По словам главы БДИПЧ наблюдатели, участвующие в миссиях по контролю за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они обязаны придерживаться методологии БДИПЧ по наблюдению за выборами и связаны строгим кодексом поведения, в том числе должны оставаться беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в избирательный процесс.

В письме, направленном в МИД Украины, Гисладоттир также выразила "глубокое разочарование" в связи с принятием Верховной Радой 7 февраля закона, который запретил россиянам участвовать в наблюдении за выборами в Украине.

Ранее сообщалось, Верховная Рада Украины приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.