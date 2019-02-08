Скачать
Пятница, 08.02.2019
Повестка дня 8 февраля Верховной Рады Украины
Повестка дня 8 февраля Верховной Рады Украины
В ОБСЕ &quot;глубоко разочарованы&quot; решением Рады о наблюдателях их РФ
В ОБСЕ "глубоко разочарованы" решением Рады о наблюдателях их РФ
Президент Барселоны призвал готовиться к уходу Месси
Президент Барселоны призвал готовиться к уходу Месси
Китайский Новый год 2019: веселые поздравительные стихи
Китайский Новый год 2019: веселые поздравительные стихи

В ОБСЕ "глубоко разочарованы" решением Рады о наблюдателях их РФ

В ОБСЕ &quot;глубоко разочарованы&quot; решением Рады о наблюдателях их РФ
09:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В ОБСЕ недовольны решением Украины о запрете российских наблюдателей на выборах.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выразило сожаление по поводу решения украинской власти, которая отказала гражданам России в участии в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами в Украине.

Об этом сообщает DW.

Как подчеркнула директор БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, "решение отказать в аккредитации гражданам одного государства беспрецедентное и противоречит обязательствам членов ОБСЕ приглашать наблюдателей из любых других стран-участниц ОБСЕ, которые могут выразить желание наблюдать за ходом выборов в той мере, в которойв это разрешено законом".

По словам главы БДИПЧ наблюдатели, участвующие в миссиях по контролю за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они обязаны придерживаться методологии БДИПЧ по наблюдению за выборами и связаны строгим кодексом поведения, в том числе должны оставаться беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в избирательный процесс.

Все больше жителей ОРДЛО хотят проголосовать на выборах президента

В письме, направленном в МИД Украины, Гисладоттир также выразила "глубокое разочарование" в связи с принятием Верховной Радой 7 февраля закона, который запретил россиянам участвовать в наблюдении за выборами в Украине.

Ранее сообщалось, Верховная Рада Украины приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, БДИПЧ, Выборы в Украине, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое
02 Президент Украины подписал указ о границах, которые временно оккупированные
03 Биатлон. Результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
04 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
05 В МВФ назвали цель сотрудничества с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нацбанк прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 5%
Нацбанк прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 5%
Количество жертв от прорыва дамбы в Бразилии возросло почти до 160 человек
Количество жертв от прорыва дамбы в Бразилии возросло почти до 160 человек
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
День святого Валентина 2019: исторические факты праздника влюбленных
День святого Валентина 2019: исторические факты праздника влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь