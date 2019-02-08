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ОБСЕ не сможет вынудить Украину пустить российских наблюдателей

ОБСЕ не сможет вынудить Украину пустить российских наблюдателей
13:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: У ОБСЕ нет способов принудить Украину впустить россиян в составе миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами.

Обязательства стран-членов ОБСЕ имеют политический, а не юридически обязывающий характер, заявил представитель ОБСЕ Томас Раймер в связи с отказом Киева пустить российских наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) этой организации на выборы в Украине.

"У ОБСЕ нет механизмов принуждения, о которых вы упомянули", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли у ОБСЕ применить какие-то методы наказания или рестрикции в отношении Украины в связи с принятым решением.

В ОБСЕ "глубоко разочарованы" решением Рады о наблюдателях из РФ

Он подчеркнул, что обязательства в рамках ОБСЕ "носят скорее политический, а не юридически обязывающий характер".

"Государства-участники ОБСЕ несут друг перед другом политическую ответственность в выполнении обязательств, которые они на себя взяли, и вы наверное видели реакции от представителей других стран членов ОБСЕ на решение Украины", - добавил Т.Раймер.

Ранее сообщалось, Верховная Рада Украины приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Ранее БДИПЧ ОБСЕ передало в МИД Украины электронный список долгосрочных наблюдателей на президентских выборах, в который включены два кандидата от России - это женщины, 1990 и 1985 г.р.

После принятия закона директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир выразила сожаление в связи с тем, что Верховная Рада приняла этот документ, запрещающий гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине, в том числе в составе миссии БДИПЧ.

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ОБСЕ, БДИПЧ, Выборы в Украине, Выборы 2019.
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