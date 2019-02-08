Депутат облил водой Насирова в прямом эфире: видео

Новости Украины: В прямом эфире народный депутат Сергей Шахов плеснул водой в лицо кандидату в президенты Украины Роману Насирову.

Сегодня, 8 февраля, телеканала ZIK нардеп из группы "Воля народа" Сергей Шахов облил водой бывшего главу ГФС Романа Насирова. Соответствующе видео появилось на YouTube.

Кандидат в президенты Украины Роман Насиров заявил, что в течение года в Украине можно поднять минимальную зарплату до 15 тысяч гривен и пенсию в пять тысяч гривен.

"Откуда идут пенсии? Из Пенсионного фонда. Откуда идут деньги в фонд? Из начислений на зарплату. Сейчас 10 работников кормят 12 пенсионеров. Как из отчислений от минимальной зарплаты в 4 тысячи гривен можно наполнить Пенсионный фонд. Там всегда будет дефицит. Поэтому украинцам нужно давать работу и достойную зарплату, чтобы с ее отчислений выплачивать высокие пенсии", - сказал он.

"Вы говорили людям о заработных платах, вы говорили о пенсиях. Вы работали в какой власти, скажите, пожалуйста?" - спросил Шахов.

"Очень хорошо, что спросили", - сказал Насиров. Нардеп продолжил: "Слушайте, вам нужно сегодня освежиться".

После этих реплик он взял стоящий на его столике стакан с водой и вылил в сторону Насирова. До политика долетело только несколько капель.