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Депутат облил водой Насирова в прямом эфире: видео

Депутат облил водой Насирова в прямом эфире: видео
19:14 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости Украины: В прямом эфире народный депутат Сергей Шахов плеснул водой в лицо кандидату в президенты Украины Роману Насирову.

Сегодня, 8 февраля, телеканала ZIK нардеп из группы "Воля народа" Сергей Шахов облил водой бывшего главу ГФС Романа Насирова. Соответствующе видео появилось на YouTube.

Кандидат в президенты Украины Роман Насиров заявил, что в течение года в Украине можно поднять минимальную зарплату до 15 тысяч гривен и пенсию в пять тысяч гривен.

"Откуда идут пенсии? Из Пенсионного фонда. Откуда идут деньги в фонд? Из начислений на зарплату. Сейчас 10 работников кормят 12 пенсионеров. Как из отчислений от минимальной зарплаты в 4 тысячи гривен можно наполнить Пенсионный фонд. Там всегда будет дефицит. Поэтому украинцам нужно давать работу и достойную зарплату, чтобы с ее отчислений выплачивать высокие пенсии", - сказал он.

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"Вы говорили людям о заработных платах, вы говорили о пенсиях. Вы работали в какой власти, скажите, пожалуйста?" - спросил Шахов.

"Очень хорошо, что спросили", - сказал Насиров. Нардеп продолжил: "Слушайте, вам нужно сегодня освежиться".

После этих реплик он взял стоящий на его столике стакан с водой и вылил в сторону Насирова. До политика долетело только несколько капель.

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Пенсионный фонд, ГФС, Сергей Шахов, Роман Насиров.
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