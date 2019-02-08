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ЦИК зарегистрировала рекордное количество организаций в качестве наблюдателей

ЦИК зарегистрировала рекордное количество организаций в качестве наблюдателей
19:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: За выборами президента будут наблюдать рекордные 138 общественных организаций.

Центральная избирательная комиссия Украины уже зарегистрировала рекордное количество общественных организаций в качестве официальных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта.

"В этом году у нас рекордное количество общественных организаций, которым дано разрешение иметь официальных наблюдателей. Если в 2014 году у нас было 10 таких организаций, в том числе, из них 6 осуществляли наблюдение во всех регионах Украины, то сегодня это 138 общественных организаций", - сообщила на брифинге в пятницу глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Она отметила, что 130 из зарегистрированных украинских общественных организаций намерены иметь наблюдателей во всех областях Украины, 3 - в Одесской области, 2 - в Черниговской области, еще по одной организации будут наблюдать за выборами в Закарпатской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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Т.Слипачук также указала, что уже зарегистрированы 109 наблюдателей от 6 международных организаций, включая БДИПЧ ОБСЕ, и от Федеративной Республики Германия.

В 2014 году за выборами президента Украины наблюдали представители 39 международных организаций.

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Наблюдатели, ЦИК, Выборы 2019, Татьяна Слипачук.
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