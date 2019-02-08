Правление НОТУ призывает пересмотреть решение об увольнении Аласании

Новости Украины: Правление НОТУ призывает набсовет пересмотреть решение о прекращении контракта с Аласанией.

Правление ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" призывает Набсовет ПАО "НОТУ" пересмотреть решение об освобождении Зураба Аласании с должности председателя правления вещателя.

"Правление Общественного вещателя отмечает незаконность решения наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с председателем правления, считает решение, принятое неправовым способом, чрезвычайно опасным прецедентом и призывает наблюдательный совет ПАО НОТУ пересмотреть его с соблюдением всех правовых процедур", - сказано в сообщении правление на сайте "Ua: Общественное", в пятницу, 8 февраля.

Напомним, в четверг, 31 января, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ.

Аласания заявил, что допускает обжалование в суде решения Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины о его увольнении с должности председателя правления НОТУ.