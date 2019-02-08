Матиос: В 2019 году военные прокуроры задержали за взятки 52 человека

Новости Украины: С нового года по 8 февраля военными прокурорами задержаны за взятки 52 человека.

В Украине с начала года военные прокуроры задержали за взятки 52 человека, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"С нового года по 8 февраля военными прокурорами задержаны за взятки 52 человека (в 48 производствах). Так сказать, чуть больше полутора взяточника в день. Общая сумма взяток 4 млн 200 тыс." - написал Матиос.

Он отметил, что по материалам оперативных подразделений Национальной полиции задокументированы 23 факта взяток, Службы безопасности Украины – 18, Государственной пограничной службы Украины – 7.

Напомним, чиновник Главного управления Госгеокадастру в Львовской области требовал взятку у участника АТО.

В Одессе по подозрению в получении взятки задержали начальника железнодорожного вокзала Олега Сироту.