Украина готова принять любое количество международных наблюдателей на выборах, но не от РФ

Новости Украины: Павел Климкин: Приглашая наблюдателей на президентские выборы в Украине, я отметил, что МИД не будет принимать документы от российских официальных наблюдателей.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина готова принять любое количество международных наблюдателей на выборах от любых стран, но не от России, и предложил "поставить точку во всех дискуссиях".

"Предлагаю всем, наконец, успокоиться в отношении российских официальных наблюдателей на президентских выборах в Украине. В начале января я, как и положено, написал письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ госпоже Гисладоттир (Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир - ИФ) с приглашением направить наблюдательную миссию. Приглашая наблюдателей на президентские выборы в Украине, я отметил, что МИД не будет принимать документы от российских официальных наблюдателей. Это было бы не просто политически неправильно, это противоречило бы нравственным принципам и законодательству", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Он напомнил, что накануне в четверг, 7 февраля, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей на выборах в Украине. А до этого уже существовали нормы, которые определяли Россию как страну-агрессора.

"Поэтому предлагаю прекратить учитывать, что по этому поводу говорят в Москве. Ведь это не будет иметь никакого эффекта, кроме сотрясания воздуха", - заявил министр. П.Климкин заявил, что Украина готова принять любое количество международных наблюдателей, от любых стран, но не от России, осуществляет военную агрессию против Украины.

"Мы готовы обеспечить международным наблюдателям все необходимые условия… На украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей, и не будет ни одного наблюдателя от страны-агрессора и оккупанта", - подчеркнул глава МИД Украины. Он назвал абсурдом ситуацию, когда государство-агрессор требует от других выполнять принципы ОБСЕ.

"Хочу сказать всем, что это абсурд, когда страна-агрессор, которая нарушила все возможные международные нормы и принципы, указывает как и кому выполнять принципы ОБСЕ, организации, которую она целенаправленно разрушает", - заявил П.Климкин.

"Итак, предлагаю поставить точку во всех дискуссиях вокруг суверенного решения суверенного государства и двигаться дальше", - добавил он.