Скачать
Суббота, 09.02.2019
Несколько депутатов Европарламента поздравили Сущенко и Балуха с днем рождения
Несколько депутатов Европарламента поздравили Сущенко и Балуха с днем рождения
Полиция не допустила разжиганию конфликта на концерте Зеленского во Львове
Полиция не допустила разжиганию конфликта на концерте Зеленского во Львове
WTA наградила Ястремскую
WTA наградила Ястремскую
Ученые нашли двух недавно вымерших пингвинов
Ученые нашли двух недавно вымерших пингвинов

Выборы 2019: Верховный суд отклонил апелляцию Гриценко на решение по иску к ЦИК

Выборы 2019: Верховный суд отклонил апелляцию Гриценко на решение по иску к ЦИК
08:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Кассационный административный суд Верховного суда отказал в удовлетворении апелляции кандидата в президенты Анатолия Гриценко о доступе к реестру избирателей.

Кассационный административный суд Верховного суда отказал в удовлетворении апелляции кандидата в президенты Анатолия Гриценко на решение суда первой инстанции, который отклонил его иск к ЦИК о доступе к реестру избирателей. Такое решение суд принял в пятницу вечером, сообщил уполномоченный представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

По словам Чернолуцкого, теперь штаб Гриценко намерен обжаловать в Окружном административном суде Киева само постановление ЦИК №170 от 25 октября 2018 года о внесении изменений в постановление ЦИК №74 от 26 марта 2014 года (о порядке передачи электронной копии базы данных Госреестра избирателей фракциям Верховной Рады и кандидатам в президенты при подготовке проведения выборов президента) в части незаконности пункта 3.5.

"В этом пункте говорится, что просмотр электронной копии базы данных реестра избирателей осуществляется представителем парламентской фракции или кандидатом в президенты в помещении ЦИК, где размещено автоматизированное рабочее место, оборудованное специальным программным обеспечением.

При этом представителю фракции Верховной Рады или кандидату в президенты запрещено копировать и передавать информацию из электронной копии базы данных Государственного реестра избирателей с использованием любых технических средств или программного обеспечения, осуществлять фото- и видеосъемку", - отмечает "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что данные изменения внесены ЦИК умышленно, за рамками избирательного процесса", - заявил представитель Гриценко.

Напомним, кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко задумался об объединении с главой партии Объединение "Самопомич", мэром Львова Андреем Садовым, который тоже баллотируется на пост главы государства. Гриценко сообщил после проведения предвыборных дебатов, что в ближайшее время встретится с Садовым для обсуждения формата объединения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анатолий Гриценко, Отказ, Апелляция, Доступ, Выборы 2019, Кассационный административный суд, Верховного суда, Реест избирателей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще двое ранены
02 Активисты повздорили с Зеленским во Львове
03 Биатлон. Результаты женской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
04 МИД Украины: В российских тюрьмах удерживают более 70 украинцев
05 Много кандидатов: ЦИК не вписывается в бюджет на выборы-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В течение недели корью заболело более 3 тысяч украинцев
В течение недели корью заболело более 3 тысяч украинцев
Мороз ночью и &quot;плюс&quot; днем: прогноз погоды на 9 февраля в Украине
Мороз ночью и "плюс" днем: прогноз погоды на 9 февраля в Украине
Полиция Харькова открыла дело по афере при растаможке автомобилей
Полиция Харькова открыла дело по афере при растаможке автомобилей
Названы причины желтизны зубов
Названы причины желтизны зубов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь