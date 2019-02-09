Выборы 2019: Верховный суд отклонил апелляцию Гриценко на решение по иску к ЦИК

Новости Украины: Кассационный административный суд Верховного суда отказал в удовлетворении апелляции кандидата в президенты Анатолия Гриценко о доступе к реестру избирателей.

Кассационный административный суд Верховного суда отказал в удовлетворении апелляции кандидата в президенты Анатолия Гриценко на решение суда первой инстанции, который отклонил его иск к ЦИК о доступе к реестру избирателей. Такое решение суд принял в пятницу вечером, сообщил уполномоченный представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

По словам Чернолуцкого, теперь штаб Гриценко намерен обжаловать в Окружном административном суде Киева само постановление ЦИК №170 от 25 октября 2018 года о внесении изменений в постановление ЦИК №74 от 26 марта 2014 года (о порядке передачи электронной копии базы данных Госреестра избирателей фракциям Верховной Рады и кандидатам в президенты при подготовке проведения выборов президента) в части незаконности пункта 3.5.

"В этом пункте говорится, что просмотр электронной копии базы данных реестра избирателей осуществляется представителем парламентской фракции или кандидатом в президенты в помещении ЦИК, где размещено автоматизированное рабочее место, оборудованное специальным программным обеспечением.

При этом представителю фракции Верховной Рады или кандидату в президенты запрещено копировать и передавать информацию из электронной копии базы данных Государственного реестра избирателей с использованием любых технических средств или программного обеспечения, осуществлять фото- и видеосъемку", - отмечает "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что данные изменения внесены ЦИК умышленно, за рамками избирательного процесса", - заявил представитель Гриценко.

Напомним, кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко задумался об объединении с главой партии Объединение "Самопомич", мэром Львова Андреем Садовым, который тоже баллотируется на пост главы государства. Гриценко сообщил после проведения предвыборных дебатов, что в ближайшее время встретится с Садовым для обсуждения формата объединения.