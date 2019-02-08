Выборы 2019: Гриценко обсудит с Садовым формат объединения

Новости Украины: Кандидаты в президенты Андрей Садовый и Анатолий Гриценко могут в ближайшее время провести переговоры касательно возможного объединения.

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко задумался об объединении с главой партии Объединение "Самопомич", мэром Львова Андреем Садовым, который тоже баллотируется на пост главы государства.

Гриценко сообщил после проведения предвыборных дебатов, что в ближайшее время встретится с Садовым для обсуждения формата объединения. Лидер партии "Гражданская позиция" отметил, что он уже прошел этот путь с четырьмя партиями и нашел с ними понимание.

Как заявил Гриценко, обсуждение возможного объединения коснется президентских, парламентских и местных выборов, а также формирования правительства.

Напомним, 1 февраля после участия в телепрограмме на "1+1", лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко подтвердил готовность провести публичные дебаты с главой "Объединения "Самопомич", другим кандидатом в президенты Андреем Садовым. В последствии, Садовый заявил о готовности к проведению деьбатов и предложил обсудить экономический блок, который с его стороны будут представлять Татьяна Острикова, Роман Семенуха и Василий Гацко.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины: Дмитрия Гнапа и Александра Соловьева. Таким образом, ЦИК официально завершила регистрацию кандидатов в президенты Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Всего документы на регистрацию кандидатами в президенты в ЦИК подали 91 человек, но 47 комиссия отказала, в том числе лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко и арестованной по подозрению в терроризме депутату Рады Надежде Савченко. Официально зарегистрированы 44 кандидата на пост главы государства.