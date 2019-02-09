Порошенко заявил, что может гарантировать безопасность в Украине

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство Украины в ЕС и НАТО может обеспечить государственную независимость и безопасность.

Только членство Украины в Европейском Союзе и НАТО сможет гарантировать государственную независимость и безопасность, а также благосостояние, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние", - сказал президент на всеукраинском форуме "Открытый диалог" в субботу в Киеве.

По его словам, достижение Украиной критериев членства в ЕС и НАТО улучшит инвестиционный климат.

"Это обеспечит прирост прямых иностранных инвестиций и создание новых рабочих мест, увеличение доходов в бюджет, увеличение зарплат и пенсий... Говорим не только про отпор России, но и о контрнаступлении на бедность", - пояснил глава государства и кандидат в президенты на второй строк.

П.Порошенко подчеркнул, что его амбициозная цель - "превратить Украину в великую державу, в регионального лидера, в неотъемлемую составляющую европейской цивилизации и краеугольный элемент ее безопасности".

Напомним, Парубий подписал на пленарном заседании в четверг принятый в этот же день закон о закреплении в Конституции Украины курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО. Предпринимаются попытки зарегистрировать проект постановления об отмене решения Рады, которым народные депутаты окончательно утвердили конституционные изменения относительно курса на членство в ЕС и НАТО.