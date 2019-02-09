Совет министров ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию в Украине

Новости Украины: Совет министров ЕС по иностранным делам во время заседания в Брюсселе 18 февраля проведет широкую дискуссию относительно ситуации в Украине.

Совет министров ЕС по иностранным делам, заседание которого состоится в Брюсселе 18 февраля, проведет широкую дискуссию по ситуации в Украине. Соответствующее сообщение размещено на веб-странице Европейского Совета.

"Совет проведет широкую дискуссию по Украине, включая приближающиеся выборы, процесс реформ и ситуации в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Среди других пунктов повестки дня встречи министров иностранных дел стран ЕС - обсуждение взаимоотношений между ЕС и Лигой арабских государств накануне саммита, который должен состояться 24-25 февраля в Египте, а также развитие ситуации в Демократической Республике Конго и в Никарагуа.

Министры рассмотрят также ситуацию в Венесуэле, учитывая результаты первой встречи Международной контактной группы в Монтевидео и текущее развитие событий.

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини проинформирует министров о визите в страны Африканского Рога, в частности, в Эфиопию, Кению и Джибути, состоится обсуждение общей ситуации в этом регионе. Еще одной главной темой дискуссии министерского уровня во время встречи будет текущая обстановка и развитие событий в Сирии.