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Мангера исключили из состава депутатов "Батькивщины"

Мангера исключили из состава депутатов &quot;Батькивщины&quot;
10:09 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Херсоне исключили из состава членов всеукраинского объединения "Батькивщина" Владислава Мангера из-за расследования по делу Гандзюк.

Бюро Херсонской областной организации исключило Владислава Мангера из состава членов всеукраинского объединения "Батькивщина", сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина".

"Бюро Херсонской областной организации партии ВО "Батькивщина" выполняя решение бюро Херсонской областной организации партии ВО "Батькивщина", во исполнение решения Президиума политического совета партии решило считать Мангера Владислава Николаевича исключенным из членов партии" – говорится в сообщении, на официально сайте партии "Батькивщина".

Соответствующее решение было принято на заседании Бюро 8 февраля 2019, где В. Мангеру было рекомендовано оставить должность председателя Херсонского областного совета.

"Я как человек бесконечно сочувствую горю семье погибшей Екатерины. Это большое горе для родителей и близких. Я хотел бы быстрого и честного раскрытия этого дела. В то же время считаю обвинения, которые звучат в мой адрес в связи с делом Гандзюк, безосновательными и голословными. Вместе с тем я вижу, что все эти обвинения направлены на дискредитацию всей партии ВО "Батькивщина" и лично ее лидера Юлию Тимошенко. Чтобы прекратить спекуляции, считаю единственно правильным решением приостановить свое членство в партии "Батькивщина" на время расследования дела Гандзюк", - заявил он на пресс-конференции в Херсоне.

Напомним, в Киеве 9 февраля  якобы при попытке штурма управления полиции задержаны были около 40 человек. В последствии стало известно, что активисты требовали отпустить задержанных в Киеве участников акции "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?". Несколько десятков активистов на легковых авто приехали к дому министра внутренних дел Арсена Авакова на окраине Киева.

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Все по теме:

Исключение, Владислав Мангер, Объединение Батькивщина, Расследование по делу Гандзюк.
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