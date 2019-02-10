МинВОТ сообщило об изменении законодательства для участия переселенцев в выборах

Новости Украины: Указ президента Украины об определении границ будут использовать для участия переселенцев в выборах президента в ОРДЛО.

Подписанный недавно указ Президента Украины относительно определения границ и перечня временно оккупированных населенных пунктов в Донецкой и Луганской области используют для участия переселенцев в выборах президента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Отныне этот указ Президента будут использовать органы ведения Государственного реестра избирателей во время процедуры изменения места голосования граждан", - говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел Украины зафиксировало в последнее время рост в шесть раз количества жителей оккупированных территорий, подавших заявки на изменение места голосования во время президентских выборов.

"У нас есть база данных пересечения границы, и если мы увидим, что избирательная комиссия выдала бюллетень человеку, не пересекавшему границу и находящемуся за границей, то это уголовная ответственность", - предупредил Аваков.

По его словам, МВД уже проводит мониторинг ситуации, чтобы в реестрах избирателей не было "мертвых душ" с оккупированной территории Донбасса и Крыма.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 7 февраля 2019 года подписал указ № 32/2019 по определению границ и перечня районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях.