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Премьер-министр сказал, как реформа госуправления привлекла на работу молодежь

Премьер-министр сказал, как реформа госуправления привлекла на работу молодежь
05:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Гройсман: Реформа государственной службы – один из драйверов наших реформ.

В рамках реформирования сферы государственной службы в Украине удалось увеличить привлекательность данной сферы и привлечь на работу больше людей моложе 40 лет.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал на заседании правительства в среду.

"Реформа государственной службы – один из драйверов наших реформ. Привлекаем специалистов, которые готовы менять государство. Конкурс на одну вакансию – более 30 человек. Самому молодому – 28 лет", - сказал Гройсман.

Гройсман заявляет, что текущая минимальная зарплата "вдвое меньше, чем должна быть"

Так, по его данным, среднее количество кандидатов на место в госслужбе выросло в 1,7-30 раз.

Напоминаем,  в Украине с 1 марта впервые начнется автоматическая индексация пенсий. Об этом в ходе заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Владимир Гройсман в среду, 13 февраля.

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Все по теме:

Работа, Молодежь, Реформа, Владимир Гройсман, Госуправление.
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