Премьер-министр сказал, как реформа госуправления привлекла на работу молодежь

Новости Украины: Владимир Гройсман: Реформа государственной службы – один из драйверов наших реформ.

В рамках реформирования сферы государственной службы в Украине удалось увеличить привлекательность данной сферы и привлечь на работу больше людей моложе 40 лет.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал на заседании правительства в среду.

"Реформа государственной службы – один из драйверов наших реформ. Привлекаем специалистов, которые готовы менять государство. Конкурс на одну вакансию – более 30 человек. Самому молодому – 28 лет", - сказал Гройсман.

Так, по его данным, среднее количество кандидатов на место в госслужбе выросло в 1,7-30 раз.

Напоминаем, в Украине с 1 марта впервые начнется автоматическая индексация пенсий. Об этом в ходе заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Владимир Гройсман в среду, 13 февраля.