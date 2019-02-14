Украина предложила НАТО создать отдельный пакет помощи ВМСУ

Новости Украины: Постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко сообщил, что Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи Военно-морским силам Украины.

Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи Военно-морским силам Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко на полях встречи министров обороны Альянса в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

"У нас есть так называемый пакет помощи, в котором есть разные механизмы, в частности трастовые фонды. Одна из идей - помощь нашему военно-морскому флоту сформировать в один пакет, чтобы увидеть, какие есть потребности и какие есть возможности помочь, чтобы каждая страна могла найти свою нишу", - сказал дипломат.

Украина передала Альянсу запрос о поддержке в Черном море перед встречей министров обороны 13-14 февраля, отметил он.

"Наш официальный запрос уже поступил в Альянс. Он согласован с нашими Вооруженными силами, передан всем членам уже. На момент прибытия министров у них есть наши просьбы, наши запросы. Мы работаем над тем, чтобы эти меры были реализованы", - рассказал Пристайко .

По его словам, запрос, в частности, содержит просьбу финансовой, политической и демонстративной поддержки (т.е. присутствия в Черном море), а также организации совместных учений.

Министр обороны Украины Степан Полторак во время неформального заседания с коллегами из НАТО 14 февраля, кроме очертения необходимой помощи Украине, должен объяснить им, "на что тратится поддержка, средства, усилия членов".

"Они надеются, что мы воспользуемся этим временем, которое они, условно, покупают для нас, и проведем реформы", - сказал постоянный представитель Украины в НАТО, отметив, что речь пойдет, в частности, о состоянии выполнения Украиной нового закона о национальной безопасности.

"Мы запрашиваем помощь в развитии инфраструктуры наших Военно-морских сил, баз, корабельного состава, антикорабельных средств. Разведка, радары, обмен информацией - все, что военные должны запросить у других стран по военной помощи", - пояснил дипломат.

Напомним, Великобритания организовала в Брюсселе неформальный завтрак союзников НАТО с участием главы Минобороны Украины.

В конце прошлого года НАТО передало Украине военное оборудование, которое отбыло из Брюсселя в Киев на борту президентского самолета.