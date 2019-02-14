Зеленский прокомментировал попытки запрета сериала "Слуга народа 3"

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает попытки запрета проекта "Слуга народа 3" политическими боями без правил.

Участники студии "Квартал 95" и ее художественный руководитель, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвали волну борьбы с одним из самых популярных сериалов украинского производства "Слуга народа" политическими боями без правил.

Зеленский отметил, что пока еще в Администрации Президента обсуждают варианты запрета проекта "Слуга народа-3", его производство пока еще не завершено и который, соответственно, еще никто не видел.

Он подчеркнул, что пока команда проекта работает, продолжаются съемки и монтаж, а люди ломают мозги на тему, как не допустить сериал до зрителя. Участники студии "Квартал 95" отметили, что такого промоушна сериала не ожидали – теперь миллионы зрителей затаили дыхание: запретят "Слугу народа-3" или нет.

Кандидат в президенты Украины считает, что каждый человек должен сам выбрать, что ему смотреть и какие выводы делать. Зеленский подчеркнул, что сериал является художественным произведением, продолжением сериала, который широко известен в Украине и мире. Согласно законодательству Украины, в стране не запрещается творческая деятельность даже госслужащим, которым Зеленский на данный момент не является.

В заключение, Зеленский заявил, что считает проявлением системного давления со стороны власти его преследование в Одессе на 12 автомобилях с тонированными стеклами, срежиссированный пикет во Львове, срыв концерта "Вечерний Квартал" в Виннице, а теперь – попытка запретить еще не вышедший в эфир сериал "Слуга народа 3".

В попытке запретить сериал "Слуга народа 3" Зеленский и его команда усматривают грубое нарушение всех демократических норм и считают, что предвыборные гонки должны быть, как честный спорт, где все игроки в равных условиях, а побеждает тот, кого выбирает народ. Однако сейчас, по словам Зеленского, они напоминают "бои без правил".

Напомним, Комитет избирателей Украины считает, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский должен оплатить "Слугу народа-3" из избирательного фонда. Показ видеофильма "Слуга народа-3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу Владимира Зеленского, поэтому за него нужно заплатить из избирательного фонда кандидата. Таким образом, в КИУ считают, что показ видеофильма "Слуга народа - 3" является деятельностью, побуждающей избирателей поддержать кандидатуру Зеленского на выборах, который является исполнителем главной роли в фильме.