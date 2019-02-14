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Зеленский прокомментировал попытки запрета сериала "Слуга народа 3"

Зеленский прокомментировал попытки запрета сериала "Слуга народа 3"
11:55 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает попытки запрета проекта "Слуга народа 3" политическими боями без правил.

Участники студии "Квартал 95" и ее художественный руководитель, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвали волну борьбы с одним из самых популярных сериалов украинского производства "Слуга народа" политическими боями без правил.

Зеленский отметил, что пока еще в Администрации Президента обсуждают варианты запрета проекта "Слуга народа-3", его производство пока еще не завершено и который, соответственно, еще никто не видел.

Он подчеркнул, что пока команда проекта работает, продолжаются съемки и монтаж, а люди ломают мозги на тему, как не допустить сериал до зрителя. Участники студии "Квартал 95" отметили, что такого промоушна сериала не ожидали – теперь миллионы зрителей затаили дыхание: запретят "Слугу народа-3" или нет.

Кандидат в президенты Украины считает, что каждый человек должен сам выбрать, что ему смотреть и какие выводы делать. Зеленский подчеркнул, что сериал является художественным произведением, продолжением сериала, который широко известен в Украине и мире. Согласно законодательству Украины, в стране не запрещается творческая деятельность даже госслужащим, которым Зеленский на данный момент не является. 

В заключение, Зеленский заявил, что считает проявлением системного давления со стороны власти его преследование в Одессе на 12 автомобилях с тонированными стеклами, срежиссированный пикет во Львове, срыв концерта "Вечерний Квартал" в Виннице, а теперь – попытка запретить еще не вышедший в эфир сериал "Слуга народа 3".

В попытке запретить сериал "Слуга народа 3" Зеленский и его команда усматривают грубое нарушение всех демократических норм и считают, что предвыборные гонки должны быть, как честный спорт, где все игроки в равных условиях, а побеждает тот, кого выбирает народ. Однако сейчас, по словам Зеленского, они напоминают "бои без правил".

ЦИК сможет проверить сериал "Слуга Народа" на предмет агитации только после его выхода

Напомним, Комитет избирателей Украины считает, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский должен оплатить "Слугу народа-3" из избирательного фонда. Показ видеофильма "Слуга народа-3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу Владимира Зеленского, поэтому за него нужно заплатить из избирательного фонда кандидата. Таким образом, в КИУ считают, что показ видеофильма "Слуга народа - 3" является деятельностью, побуждающей избирателей поддержать кандидатуру Зеленского на выборах,  который является исполнителем главной роли в фильме.

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Запрет, Показ, Владимир Зеленский, Кандидат в Президенты Украины, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Сериал Слуга народа 3.
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