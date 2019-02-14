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Выборы 2019: в президентской гонке лидируют три кандидата

Выборы 2019: в президентской гонке лидируют три кандидата
13:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Порошенко во втором туре президентских выборов выигрывает у Бойко, а Тимошенко выигрывает у всех, кроме Зеленского.

Во втором туре президентских выборов нынешний глава государства Петр Порошенко побеждает члена "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко, но проигрывает лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и шоумену Владимиру Зеленскому, который в свою очередь побеждает Ю.Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 31 января по 10 февраля 2019 года, обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

При выходе во второй тур П.Порошенко с Ю.Тимошенко или В.Зеленским нынешний глава государства набирает 18,9% или 18,1% голосов избирателей, а его соперники – 27% и 39,6% соответственно.

В паре П.Порошенко – Ю.Бойко первый из них получает поддержку 23% респондентов, второй – 20,2%.

Если Ю.Тимошенко во втором туре встретиться с лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко, она побеждает с 25,6% голосов при 21,7% у А.Гриценко. В паре Ю.Тимошенко – Ю.Бойко лидера "Батькивщины" поддерживает 29,8% опрошенных, а последнего – 16,3%.

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При этом Ю.Тимошенко (22,2%) проигрывает во втором туре В.Зеленскому (35,5%).

В рамках всеукраинского исследования общественного мнения по заказу клиента КМИС методом личного интервью опросил 2007 человек, которые проживают в 134 населенных пунктах всех регионов Украины. Опрос не проводился в оккупированном Крыму, а в Донецкой и Луганской областях его проводили только на территории, подконтрольной украинской власти. Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3%.

Второй тур президентских выборов в Украине пройдет в апреле 2019 года, если ни один из кандидатов на выборах 31 марта не наберет 50% голосов избирателей.

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Юлия Тимошенко, Выборы, Президент, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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