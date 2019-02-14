НАТО напомнило Украине о выполнении выводов "Венецианки" о языке образования

Новости Украины: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину выполнить выводы Венецианской комиссии относительно языковых положений закона об образовании.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Украины выполнить выводы Венецианской комиссии, которые касаются языковых положений закона об образовании.

Генсек НАТО сообщил, что министр обороны Украины Степан Полторак с союзниками в Брюсселе обсудил ситуацию с безопасностью в и вокруг Украины, в частности в Азовском море. Во время неформального завтрака, который был организован министром обороны Британии Гэвином Уильямсоном, союзники выразили сильную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, они призвали Россию немедленно освободить украинских военных и корабли, которые пограничники РФ захватили в ноябре 2018 года в Керченском проливе, ранив трех украинских моряков и взяв в плен 24. Подведя итог, Столтенберг заявил, что дискуссии с Полтораком были "очень хорошими".

Столтенберг также заявил. что союзники призвали Украину продолжить путь реформ, а особенно осуществить выполнение рекомендаций Венецианской комиссии относительно закона об образовании.

Напомним, Климкин поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи 7 закона об образовании, ожидает в скором времени потепления отношений с Венгрией. По его словам, в сфере образования при переходе на украинский язык необходимо изменить методику.

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.