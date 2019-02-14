НАТО напомнило Украине о выполнении выводов "Венецианки" о языке образования

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Украины выполнить выводы Венецианской комиссии, которые касаются языковых положений закона об образовании.
Генсек НАТО сообщил, что министр обороны Украины Степан Полторак с союзниками в Брюсселе обсудил ситуацию с безопасностью в и вокруг Украины, в частности в Азовском море. Во время неформального завтрака, который был организован министром обороны Британии Гэвином Уильямсоном, союзники выразили сильную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, они призвали Россию немедленно освободить украинских военных и корабли, которые пограничники РФ захватили в ноябре 2018 года в Керченском проливе, ранив трех украинских моряков и взяв в плен 24. Подведя итог, Столтенберг заявил, что дискуссии с Полтораком были "очень хорошими".
Столтенберг также заявил. что союзники призвали Украину продолжить путь реформ, а особенно осуществить выполнение рекомендаций Венецианской комиссии относительно закона об образовании.
Напомним, Климкин поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи 7 закона об образовании, ожидает в скором времени потепления отношений с Венгрией. По его словам, в сфере образования при переходе на украинский язык необходимо изменить методику.
28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.