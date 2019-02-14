Скачать
Четверг, 14.02.2019
Минздрав возобновил работу: Супрун начала подписывать документы
Минздрав возобновил работу: Супрун начала подписывать документы
В Украине растут экономические настроения: данные Госстата
В Украине растут экономические настроения: данные Госстата
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
Поздравления на день святого Валентина 2019: красивые стихи
Поздравления на день святого Валентина 2019: красивые стихи

Женский канал кандидата в президенты внепланово проверят

Женский канал кандидата в президенты внепланово проверят
17:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" Мураева за нарушение программной концепции.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил очередную внеплановой проверку ООО "Наша Прага", (Киев, спутниковое вещание, логотип "НАШ") за нарушение программной концепции, написал на своей странице в соцсети Facebook член Нацсовета Сергей Костинский.

"Угрозы, угрозы, угрозы ... Теперь от руководства телеканала "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага"), которое вещает с использованием логотипа "НАШ". Я так понимаю, что с нами планируют разобраться после выборов", - заявил он, прокомментировав видеообращение телеканала к Нацсовету.

По словам С.Костинского, в случае, если результаты проверки подтвердят, что телеканал не привел свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства, условиями лицензии и, соответственно, не выполнил предыдущее распоряжение Национального совета, регулятор будет вынужден обратиться в суд об аннулировании спутниковой лицензии "Макси-ТВ".

"Напоминаю, женский телеканал "Макси-ТВ" самовольно превратился в информационно-аналитический телеканал без соответствующего решения Национального совета", - подчеркнул С.Костинский.

По его мнению, руководство телеканала считает возможным запугивать членов Национального совета. В то же время С.Костинский подчеркнул, что регулятор продолжает работать в штатном режиме, действуя исключительно в правовом поле.

Как сообщалось, в начале декабря Нацсовет по телерадиовещанию отказался изменить логотип и переоформить лицензию "Макси-ТВ" из-за нарушений.

Согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным собственником компании "Наша Прага" является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев.

Выручка ООО "Наша Прага" в 2017 году сократилась на 27,3% – до 3,87 млн грн, чистая прибыль выросла в 4,6 раза – до 4,36 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евгений Мураев, Выборы 2019, Наша Прага, НАШ, Макси-ТВ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных
02 Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки
03 Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки
04 Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
05 День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Турбоатом&quot; и &quot;Энергоатомом&quot; подписали знаковый контракт на 500 млн
"Турбоатом" и "Энергоатомом" подписали контракт
В Днепропетровской области танкисты и разведчики провели боевые стрельбы: фото
Танкисты и разведчики провели боевые стрельбы: фото
Прививки для взрослых: Как защитить свой организм от болезней
Прививки для взрослых: Как защитить свой организм
Советы о любви от украинских звезд шоу-бизнеса
Советы о любви от украинских звезд шоу-бизнеса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь