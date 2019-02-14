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ЕС вновь "глубоко обеспокоен" войной на Донбассе

ЕС вновь "глубоко обеспокоен" войной на Донбассе
17:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Россию в Европе в очередной раз призвали прекратить поддерживать боевиков на Донбассе.

В Европейском Союзе по-прежнему глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и личного состава на Донбассе и требуют от РФ прекратить снабжать боевиков.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, прозвучавшем во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает корреспондент .

"Мы снова призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям, и мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и личного состава в районах, которые контролируются поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями", - отмечается в заявлении.

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В ЕС также в очередной раз призвали стороны к немедленному и полному выполнению взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей с целью достижения устойчивого политического урегулирования конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ.

“Мы призываем Россию полностью взять на себя ответственность в этом плане и использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы полностью выполнить Минские обязательства. Уважение этих принципов и обязательств должно быть восстановлено", - отметили в ЕС.

Также подчеркивается, что продолжительность экономических санкций против России связана с полным выполнением Минских договоренностей.

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Украина, ЕС, ОБСЕ, Донбасс.
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