Глава МИД в Варшаве поднимал вопрос киберугрозы со стороны РФ

Новости Украины: Павел Климкин на Варшавской конференции призвал объединить усилия для противодействия киберугрозам со стороны РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал мировое сообщество к тесному сотрудничеству в противодействии вызовам и гибридным угрозам, которые создает Россия для демократического мира.

"Мы должны объединить усилия для противодействия киберугрозам и вызовам со стороны России", - цитирует пресс-служба МИД Украины слова П.Климкина, выступившего на министерской конференции по вопросам безопасности на Ближнем Востоке в Варшаве.

Глава внешнеполитического ведомства Украины провел двусторонние беседы с главами делегаций, а также поблагодарил польскую сторону за высокий уровень организации этого важного мероприятия в Варшаве.

По информации МИД Украины, во время конференции стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и обсудили перспективы достижения мира в регионе.

"Главный акцент сделан на необходимости тесного трансатлантического сотрудничества с целью решения гуманитарного кризиса и проблемы беженцев, противодействия рискам распространения оружия массового поражения, кибернетическим угрозам, борьбе с терроризмом и организованной преступностью", - сказано в сообщении.

Польша и США выступили соорганизаторами Варшавской конференции, в которой приняли участие президент Польши Анджей Дуда, вице-президент США Майкл Пенс, председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и главы внешнеполитических ведомств около 30 стран мира.

Свой визит в Варшаву П.Климкин начал 13 февраля с торжественного открытия памятной доски в честь Военной миссии УНР, которая действовала в Варшаве в 1919-1920 годах. Церемония состоялась при участии вице-премьер-министра Польши Петра Глинского, мэра Варшава Рафала Тшасковского и украинской общины.