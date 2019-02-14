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ЕС и ПРООН начинают реформирование работы Верховной Рады

ЕС и ПРООН начинают реформирование работы Верховной Рады
21:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ПРООН

Новости Украины: Евросоюз и Программа развития ООН начинают новый проект по реформированию деятельности Верховной Рады.

Европейский Союз и Программа развития ООН в Украине начинают новый проект по реформированию деятельности Верховной Рады, что должно способствовать повышению ее институциональной способности.

Как сообщили в пресс-службе ПРООН в Украине, проект по парламентской реформе будет финансироваться ЕС и внедряться Программой развития ООН в Украине.

Бюджет этого двухлетнего проекта составляет 3,4 млн долларов США.

Проект будет способствовать эффективному выполнению Верховной Радой ее конституционных полномочий, в частности, относительно своевременного и эффективного внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Одной из наиболее важных инициатив проекта является создание Офиса парламентской реформы - совещательной группы руководства Верховной Рады Украины и Аппарата Верховной Рады Украины, которая будет оказывать поддержку в проведении парламентской реформы. Особое внимание будет уделяться повышению способности Верховной Рады Украины относительно планирования законодательного процесса, управления персоналом, электронного парламентаризма, коммуникаций и гражданского просвещения. Ожидается, что Офис начнет полноценную работу во втором квартале 2019 года.

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Для обеспечения комплексной поддержки Верховной Рады проект будет включать следующие компоненты:

  • Рада за реформы (#Rada4Reforms), который направлен на усиление роли парламента в общем процессе реформирования с особым акцентом на совершенствовании законодательных процессов и парламентского контроля;
  • Профессиональная Рада (#RadaPro), который будет способствовать профессиональной модернизации Аппарата Верховной Рады Украины, уделяя основное внимание принципам его организации и управления, а также развития персонала в контексте общей реформы государственного управления;
  • Прозрачная Рада (#Transparent&Service-OrientedRada), который будет помогать внедрению новейших информационных технологий в сфере коммуникаций, гражданского просвещения и привлечения граждан с целью повышения уровня прозрачности и усиления подотчетности Верховной Рады перед гражданами, прежде всего, для повышения доверия к парламенту.

Реформирование работы Верховной Рады предусмотрено постановлением №1035 от 17 марта 2016 года.

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Верховная Рада, Украина, ЕС, Реформы, Программа развития ООН.
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