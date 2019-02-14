ЕС и ПРООН начинают реформирование работы Верховной Рады

Европейский Союз и Программа развития ООН в Украине начинают новый проект по реформированию деятельности Верховной Рады, что должно способствовать повышению ее институциональной способности.
Как сообщили в пресс-службе ПРООН в Украине, проект по парламентской реформе будет финансироваться ЕС и внедряться Программой развития ООН в Украине.
Бюджет этого двухлетнего проекта составляет 3,4 млн долларов США.
Проект будет способствовать эффективному выполнению Верховной Радой ее конституционных полномочий, в частности, относительно своевременного и эффективного внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Одной из наиболее важных инициатив проекта является создание Офиса парламентской реформы - совещательной группы руководства Верховной Рады Украины и Аппарата Верховной Рады Украины, которая будет оказывать поддержку в проведении парламентской реформы. Особое внимание будет уделяться повышению способности Верховной Рады Украины относительно планирования законодательного процесса, управления персоналом, электронного парламентаризма, коммуникаций и гражданского просвещения. Ожидается, что Офис начнет полноценную работу во втором квартале 2019 года.
Для обеспечения комплексной поддержки Верховной Рады проект будет включать следующие компоненты:
Реформирование работы Верховной Рады предусмотрено постановлением №1035 от 17 марта 2016 года.