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В Пентагоне заявили, о договоренностях с Полтораком

В Пентагоне заявили, о договоренностях с Полтораком
01:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: США высоко оценили руководящую роль министра Степана Полторака в проведении реформ в оборонной сфере.

Соединенные Штаты высоко оценивают достижения Украины в плане проведения реформ в оборонной сфере и призывают продолжать изменения, а также подтверждают готовность поддержать усилия украинской стороны по усилению обороны на фоне агрессии РФ. Такие выводы озвучили в четверг в Пентагоне по результатам встречи и.о. министра обороны США Патрика Шэнахэна с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком.

"Министр Шэнахэн высоко оценил руководящую роль министра Полторака в проведении реформ в оборонном секторе Украины и отметил необходимость дальнейшего прогресса в выполнении ключевых положений Закона Украины о национальной безопасности для поддержания безопасной и демократической Украины", - отметили в Пентагоне.

Кроме того, глава американского оборонного ведомства подтвердил приверженность США содействию безопасности в Украине, а также укреплению возможностей украинских сил защищаться от российской агрессии. Шэнахэн осудил необоснованную атаку России на украинские корабли в районе Керченского пролива. Он "подтвердил обязательства США сохранять давление на Россию с целью немедленного возвращения задержанных членов экипажа и кораблей".

Полторак приглашен на неформальный завтрак союзников НАТО

В то же время, и.о. министра обороны США подчеркнул, что Соединенные Штаты "остаются непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ". 13-14 февраля делегация Министерства обороны Украины во главе с главой оборонного ведомства Степаном Полтораком осуществила визит в штаб-квартиру НАТО. Украинская делегация приняла участие в мероприятиях в рамках заседания Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны государств-членов НАТО.

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США, ООН, Пентагон, Министр, Степан Полторак, Оборона Украины, Патрик Шэнахэн.
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