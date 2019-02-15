Порошенко: Кремль скрывает свои потери на Донбассе и Сирии

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль засекречивает свои потери на Донбассе и в Сирии точно так же, как это делала советская власть в Афганистане.

Президент Украины Петр Порошенко на памятном мероприятии в Киеве к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана заявил, что на сегодняшний день Кремль засекречивает данные о своих потерях на Донбассе и в Сирии точно так же, как Советская пропаганда времен войны в Афганистане замалчивала информацию о потерях СССР.

Порошенко отметил, что уже тогда советская власть начала использовать технику информационной войны, которую сегодня применяют против нашего народа. Потери боевых побратимов в Афганистане держали в строгой секретности. Тоже самое и сейчас делает Кремль, умалчивает и скрывает данные о своих потерях на Донбассе и в Сирии.

Президент Украины подчеркнул, что в памяти нашего народа эта война займет особое место, ведь через Афган прошло 160 тысяч украинцев.

Напомним, СБУ сообщила, что согласно имеющимся материалам у спецслужб, в Судане с декабря 2017 года находится вооруженный контингент так называемой "ЧВК Вагнера", который в постоянном составе насчитывает около 300 человек. У СБУ есть доказательства, подтверждающие тот факт, что личный состав и вооружение "ПГК Вагнера" доставляется в Судан и другие страны региона с помощью авиации Министерства обороны РФ.