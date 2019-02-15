Скачать
Пятница, 15.02.2019
Спикер Рады заявил о попытках РФ повлиять на выборы в Украине
Спикер Рады заявил о попытках РФ повлиять на выборы в Украине
Порошенко едет на Мюнхенскую конференцию: планы президента
Порошенко едет на Мюнхенскую конференцию: планы президента
Олимпиакос - Динамо: лучшие моменты матча (Фото)
Олимпиакос - Динамо: лучшие моменты матча (Фото)
Сретенье Господне 2019: что можно и нельзя делать в праздник
Сретенье Господне 2019: что можно и нельзя делать в праздник

Порошенко: Кремль скрывает свои потери на Донбассе и Сирии

Порошенко: Кремль скрывает свои потери на Донбассе и Сирии
12:35 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль засекречивает свои потери на Донбассе и в Сирии точно так же, как это делала советская власть в Афганистане.

Президент Украины Петр Порошенко на памятном мероприятии в Киеве к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана заявил, что на сегодняшний день Кремль засекречивает данные о своих потерях на Донбассе и в Сирии точно так же, как Советская пропаганда времен войны в Афганистане замалчивала информацию о потерях СССР.

Порошенко отметил, что уже тогда советская власть начала использовать технику информационной войны, которую сегодня применяют против нашего народа. Потери боевых побратимов в Афганистане держали в строгой секретности. Тоже самое и сейчас делает Кремль, умалчивает и скрывает данные о своих потерях на Донбассе и в Сирии.

Президент Украины подчеркнул, что в  памяти нашего народа эта война займет особое место, ведь через Афган прошло 160 тысяч украинцев. 

Напомним, СБУ сообщила, что согласно имеющимся материалам у спецслужб, в Судане с декабря 2017 года находится вооруженный контингент так называемой "ЧВК Вагнера", который в постоянном составе насчитывает около 300 человек. У СБУ есть доказательства, подтверждающие тот факт, что личный состав и вооружение "ПГК Вагнера" доставляется в Судан и другие страны региона с помощью авиации Министерства обороны РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Кремль, РФ, Донбасс, Годовщина, Петр Порошенко, Потери, Вывод советский войск из Афганистана, Замалчивание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем святого Валентина 2019 подруге
02 Сретение Господне 2019: поздравления в смс и открытках
03 Сретение Господне 2019: поздравления в прозе и самые яркие открытки
04 Сретение Господне 2019: оригинальные открытки и поздравления в стихах
05 Сретение Господне 2019: поздравления в прозе и стихах, лучшие открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко поздравляет украинцев со Сретением Господним
Порошенко поздравляет украинцев со Сретением Господним
На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце
На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце
В Европе уже почти пол года падают продажи автомобилей
Продажи авто в Европе падают уже почти пол года
Каменских заинтриговала совместным снимком с Потапом
Каменских заинтриговала совместным снимком с Потапом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь