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Выборы 2019: ЕС не будет отправлять наблюдательную миссию

Выборы 2019: ЕС не будет отправлять наблюдательную миссию
14:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: ЕС не собирается создавать отдельную наблюдательную миссию для выборов в Украине.

Европейский Союз не намерен создавать отдельную наблюдательную миссию для выборов в Украине, поскольку полагается на выводы наблюдателей ОБСЕ.

Об этом заявил официальный представитель Евросоюза в пятницу в контексте предстоящей встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая должна состояться 18 февраля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Евросоюз не рассматривает возможности отправки отдельной наблюдательной миссии на выборы в Украине. Обычно, мы не делаем этого для стран, которые являются членами ОБСЕ, и будем учитывать выводы наблюдателей от этой организации. Эти выборы важны, в частности в контексте продолжения процесса реформ", - отметил представитель ЕС.

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По его словам, ЕС уделяет большое внимание реформам в Украине, которая достигла большого прогресса на этом пути, но еще много предстоит сделать. Среди ключевых направлений, по которым Украина необходимо продолжать последовательные преобразования, он назвал сферу общественных финансов, банковский сектор, совершенствование фискальных органов, реформу правовой системы и судов, которые должны стать более независимыми и эффективными.

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ЕС, ОБСЕ, Наблюдатели, Выборы 2019.
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