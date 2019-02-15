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Пятница, 15.02.2019
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Выборы президента будут защищены от многократного голосования

Выборы президента будут защищены от многократного голосования
13:06 Сегодня Телеграф

Новости Украины: ЦИК ввела систему защиты от многократного голосования благодаря специальному реестру.

Государственный реестр избирателей в режиме онлайн позволяет отслеживать все изменения, что делает невозможным повторное голосование на другом участке. Об этом сообщил руководитель службы распорядителя государственного реестра избирателей Александр Стельмах во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"База данных Государственного реестра избирателей является единой базой данных по всей стране, и каждый работник в режиме онлайн видит, кто изменении сделал и в каком отделе ввода это произошло. Программное обеспечение разработано таким образом, что это делает невозможным тот случай, когда одно и то же лицо может дважды сделать себе временную смену места голосования на одних и тех же выборах", - отметил Стельмах.

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По его словам, это касается не только жителей временно оккупированных территорий, но и других категорий граждан, которые также имеют право временно изменить место голосования. При этом он напомнил, что избиратели с временно оккупированных территорий могут изменить участок для голосования без изменения избирательного адреса.

"У меня зафиксировано, что 13 человек пытались повторно пройти - сначала прошли один орган ввода, чтобы сделать временную смену места голосования, а затем другой", - добавил он.

Ранее сообщалось, в списки избирателей на президентских выборах потенциально будет включено 29,8 млн человек.

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Все по теме:

Украина, ЦИК, Голосование, Александр Стельмах, Выборы 2019.
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