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Пятница, 15.02.2019
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ЦИК внесет в избирательные списки около 30 млн украинцев

ЦИК внесет в избирательные списки около 30 млн украинцев
12:50 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В списки избирателей на президентских выборах потенциально будет включено 29,8 млн человек.

В списки избирателей на президентских выборах потенциально будет включено 29 млн 897 тыс. 548 человек.

Как передает корреспондент, об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук во время брифинга по функционированию Государственного реестра избирателей.

”В целом по стране будет создано 200 территориальных избирательных округов и 29 тыс. 848 участков. Но это данные без учета специальных избирательных участков (на судах, которые будут находиться в день выборов в плавании под флагом Украины, на полярной станции Украины и в местах ограничения свободы). А в списки избирателей потенциально будут включены 29 млн 897 тыс. 548 человек”, - сообщила она.

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По словам руководителя Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александра Стельмаха, это количество также не окончательное и будет варьироваться в зависимости от того, сколько людей, которые в настоящее время зарегистрированы на оккупированных территориях, сменят место голосования.

Он добавил, что по состоянию на 14 февраля Реестр содержит 38 млн 714 тыс. 322 записи об избирателях, из которых записи об избирателях, имеющих избирательный адрес, 34 млн 544 тыс. 993 (с учетом оккупированного Донбасса и Крыма), записи об умерших - 3 млн 109 тыс. 046, о лицах без гражданства - 27 тыс. 616, о недееспособных - 35 тыс. 917 человек, записи с отметкой ”выбыл” - 996 тыс. 750.

Второй тур президентских выборов в Украине пройдет в апреле 2019 года, если ни один из кандидатов на выборах 31 марта не наберет 50% голосов избирателей.

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ЦИК, Реестр избирателей, Выборы 2019, Голосование на выборах.
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