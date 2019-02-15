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Вакарчук назвал 3 условия, которые стоит учитывать при выборе кандидата

Вакарчук назвал 3 условия, которые стоит учитывать при выборе кандидата
11:43 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинский музыкант Святослав Вакарчук посоветовал украинцам при выборе за какого кандидата в президенты отдать голос, обратить внимание на три требования.

Лидер популярной рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на своем Youtube-канале в видеообращении рассказал, как будет принимать решение за какого кандидата отдать голос на президентских выборах 31 марта.

Так, Вакарчук заявил, что будет выбирать среди тех кандидатов, которые выполнят все три условия. Во-первых, кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата в прямом эфире без суфлера. 

Также, Вакарчук считает за необходимое, чтобы каждый претендент на пост главы государства назвал ленов своей команды – будущих министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил, генпрокурора, руководителя Службы внешней разведки и руководителя СБУ.

И в заключение, по словам музыканта, кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах результат выполнения своих обещаний в прошлом.

Вакарчук подчеркнул, что если одно из этих условий не будет выполнено, то за такого кандидата, по его мнению, голосовать не стоит.

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Напомним, в рамках всеукраинского исследования общественного мнения по заказу клиента КМИС методом личного интервью опросил 2007 человек, которые проживают в 134 населенных пунктах всех регионов Украины. Опрос не проводился в оккупированном Крыму, а в Донецкой и Луганской областях его проводили только на территории, подконтрольной украинской власти. Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3%. Во втором туре президентских выборов нынешний глава государства Петр Порошенко побеждает члена "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко, но проигрывает лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и шоумену Владимиру Зеленскому, который в свою очередь побеждает Ю.Тимошенко.

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Видео, Требования, Святослав Вакарчук, Кандидаты в Президенты Украины, Президентские выборы 2019, Выборы 2019.
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