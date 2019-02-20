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Совет ЕС считает, что РФ злоупотребляет законодательством в борьбе с терроризмом

Совет ЕС считает, что РФ злоупотребляет законодательством в борьбе с терроризмом
15:58 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Также, такие действия препятствуют реализации права на свободу слова и свободу СМИ.

В Совете Европы считают, что власти России злоупотребляет применением законодательства в борьбе с терроризмом, что ограничивает свободу СМИ и свободу высказываний. Об этом говорится в письме комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой, сообщает собственный корреспондент в Страсбурге.

"Злоупотребление антитеррористическим законодательством ограничивает право на освещение событий и на критику государственных органов, а также препятствует реализации права на свободу слова и свободу СМИ", - подчеркнули в Совете Европы.

Данный вопрос поднят комиссаром СЕ по правам человека в связи с уголовным расследованием, которое идет в России в отношении независимой журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в "оправдании терроризма".

Уголовное дело было возбуждено в связи с комментариями Прокопьевой - 8 ноября 2018 года она критиковала органы государственной власти РФ и размышляла о причинах, которые побудили подростка применить взрывное устройство у здания ФСБ в Архангельской области в октябре прошлого года. В результате сам подросток погиб, несколько сотрудников службы ранены.

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"Комиссар подчеркивает, что уголовное преследование в отношении Прокопьевой нарушает не только ее личное право на свободу выражения мнений, но также оказывает широкое влияние на СМИ и других журналистов в РФ, ограничивая их в свободном информировании общественности по вопросам, представляющим публичный интерес, а также касающиеся права людей на получение такой информации", - убеждены в Совете Европы.

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ЕС, Совет Европы, РФ, Совет ЕС, Терроризм, СЕ.
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