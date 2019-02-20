Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены

Проанализировав обещания кандидатов в Президенты, КИУ заметили закономерность

Проанализировав обещания кандидатов в Президенты, КИУ заметили закономерность
17:04 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Аналитики КИУ определили топ-5 тем, о которых пишут кандидаты в своих программах.

Почти половина обещаний кандидатов в президенты, прописанных в предвыборных программах, не касаются конституционных полномочий Президента. Такие результаты мониторинга программ 12-ти наиболее рейтинговых кандидатов в президенты озвучил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок на конференции по случаю 25-летия КИУ "Избирательная кампания в Украине: основные тенденции и проблемы", сообщает корреспондент.

"Почти половина того, что обещают кандидаты в президенты, не относится к полномочиям Президента. Полномочия Президента и его компетенции достаточно четко прописаны в статье 106 Конституции Украины", - подчеркнул Рыбачок.

Комитет избирателей Украины провел мониторинг и анализ программ 12-ти наиболее рейтинговых кандидатов в президенты по 14 основным направлениям: внешняя политика, армия, судебная реформа, борьба с коррупцией, образование, медицина, культура, децентрализация.

Аналитики КИУ определили топ-5 тем, о которых пишут кандидаты в своих программах.

"На первом месте вопросы экономики. В среднем 31% каждой программы кандидата - это экономический блок. Это вопрос того, как привлечь в Украину инвестиции, что делать с налогами, создание новых рабочих мест, зарплаты, тарифы, социальные выплаты, пенсии и так далее", - информирует Рыбачок.

В результате, по его словам, кандидаты в президенты говорят об экономике вдвое больше, чем о безопасности, армии и внешней политике вместе взятых.

На втором месте - вопросы правовой политики, которые упоминаются в 11% программ.

"Лишь третье место в программах - это вопрос безопасности и армии", - сказал Рыбачок, и уточнил, что в среднем 8% программ акцентируют именно на этом.

"Еще 20% - это общие слова, красивые истории из жизни кандидатов и очень красивые эпитеты", - рассказал Рыбачок.

Аналитик также отметил, что в предвыборных программах имеющийся негативный тренд – часть кандидатов пропагандируют недемократические практики.

"Уже сейчас ряд кандидатов публично призывают к введению смертной казни в Украине... хотя есть решение Конституционного Суда от далекого 1999 года, где было признано, что смертная казнь в принципе противоречит Конституции Украины", - говорит Рыбачок.

Среди негативных тенденций, по оценке КИУ, и то, что половина самых рейтинговых кандидатов обещают полностью отменить неприкосновенность народных депутатов, президента, судей. Отдельные кандидаты спекулируют на идеях отзыва избирателями депутатов и президента. Массово получают распространение идеи референдумов: их предлагается проводить в обход парламента и определенных процедур, которые должны быть определены законом.

По анализом КИУ, из 12-ти самых рейтинговых кандидатов 8 прямо поддерживают вступление Украины в НАТО и сближение с ЕС, хотя их программы не коррелируют с демократическими европейскими практиками.

Как отметил Рыбачок, ни международные стандарты, ни национальное законодательство не устанавливают критерии, по которым можно было бы определить осмысленность или бессмысленность избирательной кампании.

Стало известно, сколько уголовных дел открыли о подкупе избирателей

"Проанализировав обещания кандидатов в Президенты, КИУ заметили нечто странное - это определенный план действий, подробный документ, в котором кандидат расписывает, что он будет делать в течение следующих 5 лет согласно своих полномочий, компетенции и так далее. По хорошему, качественная предвыборная программа - это готовый план действий правительства, готовый документ, который надо принять и выполнять", - отметил Рыбачок.

Он добавил, что в Украине кандидаты воспринимают программу сквозь призму предвыборной агитации, а к реальному плану действий программа ни одного кандидата не имеет отношения.

Рыбачок подчеркнул также, что избиратели должны требовать от кандидатов качественных программ, а не обещаний. Однако, по статистике, около 80% избирателей не читают предвыборные программы кандидатов.

Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов Президента, назначенных на 31 марта 2019 года. Всего ЦИК зарегистрировала еще 44 кандидатов на пост главы государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Избирательная кампания, ЦИК, Президентские выборы, КИУ, Предвыборная кампания, Требования, кампания, Президентские выборы 2019, Выборы 2019, Денис Рыбачок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 Врачи назвали причины пониженной температуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы хотят отставки Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь