Проанализировав обещания кандидатов в Президенты, КИУ заметили закономерность

Новости Украины: Аналитики КИУ определили топ-5 тем, о которых пишут кандидаты в своих программах.

Почти половина обещаний кандидатов в президенты, прописанных в предвыборных программах, не касаются конституционных полномочий Президента. Такие результаты мониторинга программ 12-ти наиболее рейтинговых кандидатов в президенты озвучил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок на конференции по случаю 25-летия КИУ "Избирательная кампания в Украине: основные тенденции и проблемы", сообщает корреспондент.

"Почти половина того, что обещают кандидаты в президенты, не относится к полномочиям Президента. Полномочия Президента и его компетенции достаточно четко прописаны в статье 106 Конституции Украины", - подчеркнул Рыбачок.

Комитет избирателей Украины провел мониторинг и анализ программ 12-ти наиболее рейтинговых кандидатов в президенты по 14 основным направлениям: внешняя политика, армия, судебная реформа, борьба с коррупцией, образование, медицина, культура, децентрализация.

Аналитики КИУ определили топ-5 тем, о которых пишут кандидаты в своих программах.

"На первом месте вопросы экономики. В среднем 31% каждой программы кандидата - это экономический блок. Это вопрос того, как привлечь в Украину инвестиции, что делать с налогами, создание новых рабочих мест, зарплаты, тарифы, социальные выплаты, пенсии и так далее", - информирует Рыбачок.

В результате, по его словам, кандидаты в президенты говорят об экономике вдвое больше, чем о безопасности, армии и внешней политике вместе взятых.

На втором месте - вопросы правовой политики, которые упоминаются в 11% программ.

"Лишь третье место в программах - это вопрос безопасности и армии", - сказал Рыбачок, и уточнил, что в среднем 8% программ акцентируют именно на этом.

"Еще 20% - это общие слова, красивые истории из жизни кандидатов и очень красивые эпитеты", - рассказал Рыбачок.

Аналитик также отметил, что в предвыборных программах имеющийся негативный тренд – часть кандидатов пропагандируют недемократические практики.

"Уже сейчас ряд кандидатов публично призывают к введению смертной казни в Украине... хотя есть решение Конституционного Суда от далекого 1999 года, где было признано, что смертная казнь в принципе противоречит Конституции Украины", - говорит Рыбачок.

Среди негативных тенденций, по оценке КИУ, и то, что половина самых рейтинговых кандидатов обещают полностью отменить неприкосновенность народных депутатов, президента, судей. Отдельные кандидаты спекулируют на идеях отзыва избирателями депутатов и президента. Массово получают распространение идеи референдумов: их предлагается проводить в обход парламента и определенных процедур, которые должны быть определены законом.

По анализом КИУ, из 12-ти самых рейтинговых кандидатов 8 прямо поддерживают вступление Украины в НАТО и сближение с ЕС, хотя их программы не коррелируют с демократическими европейскими практиками.

Как отметил Рыбачок, ни международные стандарты, ни национальное законодательство не устанавливают критерии, по которым можно было бы определить осмысленность или бессмысленность избирательной кампании.

"Проанализировав обещания кандидатов в Президенты, КИУ заметили нечто странное - это определенный план действий, подробный документ, в котором кандидат расписывает, что он будет делать в течение следующих 5 лет согласно своих полномочий, компетенции и так далее. По хорошему, качественная предвыборная программа - это готовый план действий правительства, готовый документ, который надо принять и выполнять", - отметил Рыбачок.

Он добавил, что в Украине кандидаты воспринимают программу сквозь призму предвыборной агитации, а к реальному плану действий программа ни одного кандидата не имеет отношения.

Рыбачок подчеркнул также, что избиратели должны требовать от кандидатов качественных программ, а не обещаний. Однако, по статистике, около 80% избирателей не читают предвыборные программы кандидатов.

Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов Президента, назначенных на 31 марта 2019 года. Всего ЦИК зарегистрировала еще 44 кандидатов на пост главы государства.