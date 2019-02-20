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Порошенко поговорил с главой сессии ГА ООН о том, как противодействовать РФ

Порошенко поговорил с главой сессии ГА ООН о том, как противодействовать РФ
19:52 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: stsegolko

Новости Украины: Встреча состоялась в рамках рабочего визита президента в США.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главой 73-й сессии Генассамблеи ООН, министром иностранных дел и миграции Эквадора Марией Фернанда Эспиноса Гарсес имплементацию резолюций ГА ООН по противодействию российской агрессии. Встреча состоялась в рамках рабочего визита Порошенко в США, сообщает пресс-служба главы государства.

"Собеседники обсудили конкретные шаги с целью обеспечения имплементации резолюций Генеральной ассамблеи, принятых в течение последних лет в контексте противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Президент Украины также обратил внимание на декларацию по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине 1932-1933 гг., подготовленную украинской стороной и распространенную как официальный документ 73-й сессии ГА ООН. В этом контексте глава Украинского государства отметил важность проведения в ООН соответствующих тематических дебатов.

Президент Украины выступает в Генассамблее ООН об оккупации РФ (Видео)

Как проинформировали в пресс-службе, глава 73-й сессии Генассамблеи ООН также выразила солидарность с Украиной в пятую годовщину чествования памяти Героев Небесной сотни.

Как сообщалось, Порошенко 20 февраля находится с визитом в США с целью участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН по пункту повестки дня 67 "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

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США, Порошенко, ООН, Петр Порошенко, Президент Украины, Генеральная ассамблея ООН, ГА ООН, Президент Украины Петр Порошенко, Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, Генассаблея ООН.
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