Порошенко поговорил с главой сессии ГА ООН о том, как противодействовать РФ

Новости Украины: Встреча состоялась в рамках рабочего визита президента в США.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главой 73-й сессии Генассамблеи ООН, министром иностранных дел и миграции Эквадора Марией Фернанда Эспиноса Гарсес имплементацию резолюций ГА ООН по противодействию российской агрессии. Встреча состоялась в рамках рабочего визита Порошенко в США, сообщает пресс-служба главы государства.

"Собеседники обсудили конкретные шаги с целью обеспечения имплементации резолюций Генеральной ассамблеи, принятых в течение последних лет в контексте противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Президент Украины также обратил внимание на декларацию по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине 1932-1933 гг., подготовленную украинской стороной и распространенную как официальный документ 73-й сессии ГА ООН. В этом контексте глава Украинского государства отметил важность проведения в ООН соответствующих тематических дебатов.

Как проинформировали в пресс-службе, глава 73-й сессии Генассамблеи ООН также выразила солидарность с Украиной в пятую годовщину чествования памяти Героев Небесной сотни.

Как сообщалось, Порошенко 20 февраля находится с визитом в США с целью участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН по пункту повестки дня 67 "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".